CHP 1 Kasım'a kadar büyük mitingleri iptal etme kararı aldı

Ankara‘da en az 97 kişinin kişinin can verdiği katliamın ardından mitinglere ara veren CHP, illerde büyük mitingler yapmama kararı aldı. CHP'li Erdoğan Toprak, propaganda sürecini, ilçe ziyaretleri ve vatandaşlarla bire bir temas kurarak sürdürme kararı aldıklarını bildirdi.

İMCTV'de yer alan habere göre, CHP'li Toprak, “Konseptimizi değiştirdik. Bundan sonra büyük mitingler yapmayacağız, bunun yerine halka gidip ziyaret edeceğiz, dertlerini dinleyeceğiz” dedi.

Toprak, bu kararı almalarının iki nedeni olduğunu belirterek, bu nedenleri şöyle ifade etti:

“Böyle bir karar almamızın ilk nedeni, acılı günler yaşamamız. Bu acılı günde gidip mitingde ne anlatacaksınız? İkinci neden ise, güvenlik sorunu. Türkiye ‘de güvenliğin sağlanması konusunda büyük sorun yaşanıyor. Hükümet, toplumun güvenliğini sağlayamıyor. Moral yok. Türkiye kötü yönetilen bir ülke, hatta yönetilemeyen bir ülke oldu.”

Toprak, bundan sonra CHP’lilerin seçim çalışmalarını illerde vatandaşların bulunduğu yerlere giderek, esnaf, kahvehane ziyareti, küçük toplantılara gibi çalışmalarla sürdüreceklerini vurguladı.