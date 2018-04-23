CHP - Saadet Partisi'nin kritik görüşmesi sona erdi: Ortak aday konusu haftasonuna kadar netleşir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezinde görüştü. Görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Görüşme sonrası yapılan açıklamada ortak aday konusunun haftasonuna kadar netleşeceği açıklandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Panik havasında maalesef iktidar seçime gitme kararı aldı, kurumları da zorluyor. Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarını tebrik ettim çünkü bir kazaya uğrayacak, bir potansiyeli olan İyi Parti seçime girememe ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest önemliydi. Herkes de yapamaz bunu. Bu demokrasiye bir katkıdır. Bundan dolayı şu anda biz temelde kendi partilerimizden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili birtakım konularda dirsek temasına, iş birliğine ihtiyacımız oldu. Bu çalışmalar bu hafta tamamlanacak diye umuyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu ise, "Heyecanlıyız, heyecan güzel bir şey. İnşallah 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız. İyi Parti'ye verdiğimiz destek, demokrasiye inancımızı gösteriyor. Seçimlere katılamamaları bizim içimize sindirebileceğimiz bir durum değildir. Biz yüzde 10'luk seçim barajına zaten yıllarca karşı çıktık. Önümüzdeki seçimler bireysel sorunlarımız değildir. Türkiye'nin sorunudur. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin gelişmesi adına attıkları adımlar bizim açımızdan, Türkiye açısından oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Açıklama sonrası bir gazetecinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve ortak aday sorusuna Karamollaoğlu, "O sorunun yanıtı bu hafta sonuna kadar ortaya çıkar" diye yanıt verdi.

Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağının açıklamasının ardından muhalefet kanadının da ittifak arayışları sürüyor. İttifak çerçevesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu bir araya geldi.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Karamollaoğlu görüşmeye Genel Başkan Yardımcıları Atik Ağda, Birol Aydın ve Lütfü Yalman ile geldi.



Kılıçdaroğu ile yapılan olan görüşmede 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularının konuşulduğu belirtildi.