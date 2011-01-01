CHP - MHP koalisyonu için kaç oy gerekiyor?

T24 - Haziran ayında yapılacak genel seçimlerde AKP 3 Kasım 2002'den beri sahip olduğu iktidarı kaybedebilir mi? Bu iddiaya dayanak yapılan “sandıktan AKP'ye karşı koalisyon çıkabileceği” yolundaki tahminler ciddi bir olasılığa mı, gerçekleri zorlayan beklentilere mi işaret ediyor? Haziran seçimlerinde parlamentoda Anayasa'yı değiştirebilecek veya yeni bir anayasa yapabilecek kuvvetli bir kompozisyon oluşabilecek mi?

T24, yeni yıla, 2011 ve izleyen yıllara damgasını vuracak bu soruların yanıtlarını içeren bir yazı dizisiyle giriyor. Türkiye'nin güvenilir kamuoyu araştırma kuruluşu KONDA'nın Genel Müdürü ve Bekir Ağırdır, 12 Haziran Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimlerinde ortaya çıkabilecek bütün olasılıkları T24 okurları için kaleme aldı.

T24 yazarı Bekir Ağırdır'ın “ihtimaller, öngörüler, dağılımlar ve haritalarla” hazırladığı yazı dizisi 2011'in Türkiye için en kritik sorularına önemli yanıtlar içeriyor.

Ağırdır'ın bütün partilere ve seçmenlere ilişkin KONDA verileriyle hazırladığı “2011 Seçim Yılı İçin Senaryolar” dizisi 3 Ocak Pazartesi günü başlayacak.





