Chomsky'den kayyum yorumu: Güçlü halk tepkisi olmadıkça Türkiye'nin geleceği korkunç

Dünyaca ünlü filozof, dilbilimci ve tarihçi Prof. Dr. Noam Chomsky, Zaman gazetesi başta olmak üzere Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu bilinen yayın organlarına ''terör örgütünün yayın organı'' haline geldiği gerekçesiyle kayyum atanmasına tepki gösterdi. Chomsky, Türkiye'nin geleceği için ‘’Güçlü bir halk tepkisi olmadıkça korkunç görünüyor’’ ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Chomsky, şöyle konuştu:

"Açıkçası otoriter kuralları empoze etmenin ve temel hakları preslemenin bir başka adımıdır. Türkiye içinde güçlü bir halk tepkisi ve müttefiklerden önemli bir baskı olmadıkça gelecek korkunç görünüyor."

Chomsky, ''Bu suça ortak olmayacağız'' diyerek bildiri yayınlayan Barış için Akademisyenler'e destek olmuş ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Gel Türkiye’ye. Öyle kuru kuruya imza vermekle olmaz. Chomsky gelsin, bu 5’inci kol elemanlarıyla değil kendi gözleriyle görsün” demişti.

Chomsky daha sonra ise Erdoğan için, “Erdoğan hiç şüphe yok ki Kürtlere saldırıyor, sonu gelmeyen, baskıcı tedbirler uyguluyor. Siz adına ne derseniz deyin… Ben katil derim… Tabii ki bir katil… Son derece otoriter bir rejim söz konusu… 1990’ların korkunç politikalarını yeniden oluşturuyor” ifadelerini kullanmıştı.