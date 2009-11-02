Chomsky: Türkiye bazı kararlar vermeli

Amerikalı ünlü yazar ve siyaset bilimci Noam Chomsky, Türkiye'nin ABD'nin 2003'teki Irak istilasına muhalefet ederek İspanya ve İtalya'dan daha demokratik bir ülke olduğunu kanıtladığını söyledi.



Chomsky, Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nda verdiği iki derste, Obama'nın seçilmesiyle ABD dış politikasında büyük değişiklikler yaşanacağını belirtti.



Türkiye'nin bölgede önemli bir bağımsız güç olabileceğinden bahseden Chomsky, "Türkiye kendi içinde bazı kararlar vermeli. Batıya dönüp Avrupa Birliği üyesi olmaya mı çalışacak ya da gerçeği görüp Avrupalıların onu birliğe almayacak kadar ırkçı olduğunu mu kabul edecek" diye devam etti.



Türkiye'nin 2003'te halkını dinleyip ABD'nin Irak işgaline katılmamasının ülkeyi bağımsız bir aktör olarak gösterdiğini belirten Chomsky, vatandaşlarının büyük çoğunluğunun Irak'ın işgaline karşı olmasının diğer ülkelerde aynı sonucu vermediğini söyledi. Chomsky, İtalya ve İspanya'nın ABD'ye Irak'ta yardım ettiğini belirtti ve "Bu açıdan Türkiye ABD işgaline katılan ülkelerden daha demokratik" dedi. Chomsky Türkiye'nin Anadolu Kartalı tatbikatına İsrail'in katılmasını istememesinin de bağımsız hareket etme yeteneğini gösterdiğini vurguladı.