Chomsky sanık gazetecileri yalnız bırakmadı

T24- Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yazdıkları iki kitap nedeniyle hapisle yargılanan gazeteciler Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nu, insan hakları hukukçusu Judith Chomsky ve Çayan Demirel yalnız bırakmadı. Noam Chomsky uçağı geciktiği için duruşmaya yetişemedi.





Düşünce Özgürlüğü Buluşması için İstanbul'a gelen ABD'li düşünür, insan hakları savunucusu ve dilbilimci Noam Chomsky, uçağı gecikme yaptığı için, "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu" ve "Ergenekon'da Kim Kimdir?" kitaplarının yazarı Ahmet Şık ve Ertuğrul Mavioğlu'nun yargılandığı duruşmayı izleyemedi.



Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yargılanmaya başlayan ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" iddiasıyla hapisleri istenen iki gazeteciyi, insan hakları hukukçusu ve Chomsky'nin yengesi Judith Chomsky ve yönetmen Çayan Demirel'nin aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.



Kitaplara yayın günü soruşturma

Ceza Yasası'nın (TCK) 285. maddesi uyarınca tutuksuz sanık olarak yargılanan iki gazeteci de duruşmadaydı. Kendilerini iletişim hukukçusu Fikret İlkiz, Can Atalay ve Ömer Kavili savundu.



Duruşma başında Cumhuriyet savcısı, yargılamanın Bakırköy'de görülmesi gerektiğini savunarak yetkisizlik kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi. Buna avukatlar itiraz ettiler. Mahkeme ise, kısa bir aranın ardından, kitabın yayım yerinin Kadıköy olduğunu ve Kadıköy Mahkemelerinin yetkili olduğunu kararlaştırdı.



Mahkeme, kitabın basım tarihinin belirlenmesi için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'na sorulmasına karar verdi. Yargılama 21 Ocak 2011'de sürecek.



Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İthaki Yayınları'ndan iki cilt halinde çıkan kitaplarla ilgili 14 Nisan olan yayım gününde soruşturma açmıştı. 1 Haziran'da düzenlenen İddianamedeyse, gazetecilerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 30 Temmuz 2008'de verdiği yayın yasağına aykırı hareket ettikleri ileri sürülüyor.



