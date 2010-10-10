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Chomsky: Kürt sorunu küresel bir sorun

Noam Chomsky, "Kürt sorunu küresel bir sorundur. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de Kürtler var o yüzden bölgesel bir çözüm bulmak gerekiyor" dedi.

10 Ekim 2010 03:00

T24- Konferans için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü siyaset bilimci Noam Chomsky, "Kürt sorunu küresel bir sorundur. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de Kürtler var o yüzden bölgesel bir çözüm bulmak gerekiyor" diye konuştu.


İstanbul'a "Düşünce Özgürlüğü" konulu konferans vermeye gelen Noam Chomsky, NTV'nin sorularını yanıtladı. Chomsky, demokratik olduğunu iddia eden ülkelerde bile düşünce ve ifade özgürlüğünün sorun olmaya devam ettiğini söyledi.


Chomsky, "Artık genel bir medya algısından bahsedemeyiz. Örneğin Çin’de kesinlikle bir sansür var bu açıdan Nobel Barış Ödülü’nün Çinli muhalif Liu Xiaobo'ya verilmesi çok anlamlı ama öte yandan Amerika'da medyanın hiç bir kısıtı olmamasına rağmen otosansür uygulaması da üzerine düşünülmesi gereken bir konu." şeklinde konuştu.


Türkiye'de Kürt sorunuyla ilgili önemli adımlar atıldığını belirten Chomsky, yine de soruna küresel düzeyde bakılması gerektiğini savundu.


Chomsky, "Kürt sorunu küresel bir sorundur. Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de Kürtler var o yüzden bölgesel bir çözüm bulmak gerekiyor. Türkiye'de son zamanlarda bir ilerleme var, mesela artık Kürtçe yayın yapan bir kanal bulunuyor. Çözüm için Türkiye'deki Kürt açılımının devam ettirilmesi ve kültürel hakların tanınması gerekiyor. Ayrıca terör nedeniyle zorunlu göç edenler de geri dönmeli" diye konuştu.


İsrail-Filistin sorunu da değerlendiren Chomsky, barışın Amerika Birleşik Devletleri’nin araculuğu ile gerçekleşemeyeceği görüşünde.


Chomsky, "Amerika 35 yıldır emperyalist bir güç olarak İsrail ile birlikte barış sürecinin önünde duruyor bana göre. Bir arabulucunun tarafsız olması gerekir ama mesela Obama direk olarak İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşasını destekliyor" dedi.

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