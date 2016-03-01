Chomsky: IŞİD de diğer örgütler gibi sadece askeri müdahaleyle ortadan kaldırılamaz

IŞİD’in de tıpkı diğer örgütler gibi sadece askeri müdahalelerle ortadan kaldırılamayacağının altını çizen ABD'li filozof ve dilbilimci Noam Chomsky, “Eğer, kökleriyle mücadele edilmeyen bir şekilde yok edilirse, yerine ondan daha kötü bir şey gelecek. Bütün uzmanlar, eğer köklerinin nereye uzandığını bilmeden bir terörist lideri öldürmenin ya da bir grubu yok etmenin, daha kötüsünün ortaya çıkması anlamına geleceğini belirtiyor” dedi.

Sputnik'in haberine göre, IŞİD’i doğuşuna ABD’nin 2003’teki Irak işgalinin ve devamındaki Ortadoğu politikalarının sebep olduğunu belirtti. Radio Sputnik’te Brian Becker’ın sorularını yanıtlayan ABD’li akademisyen, askeri müdahalenin ‘diğer suçlarının’ yanı sıra, ‘mezhep çatışmalarına ve en nihayetinde IŞİD barbarlığına’ yol açtığını ifade etti.

"IŞİD, askeri müdahale ile kaldırılamaz"

IŞİD’in de tıpkı diğer terör örgütleri gibi sadece askeri müdahalelerle ortadan kaldırılamayacağının altını çizen Chomsky, şöyle devam etti:

“Eğer, kökleriyle mücadele edilmeyen bir şekilde yok edilirse, yerine ondan daha kötü bir şey gelecek. Bir sonraki adımda neler olacağını düşünmeden, ’Bu adamı sevmiyorum, o zaman onu öldürelim’ demezdiniz. Bütün uzmanlar, eğer köklerinin nereye uzandığını bilmeden bir terörist lideri öldürmenin ya da bir grubu yok etmenin, daha kötüsünün ortaya çıkması anlamına geleceğini belirtiyor. Yıllardır da aynı şey yaşanıyor.”

Türkiye'nin 'pratikte IŞİD'e para akışı sağladığını' söyleyen ABD'li akademisyen, Ankara'nın açık bir şekilde El Nusra'yı de desteklediğini ifade etti. ABD müttefikleri Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ın Suriye'deki teröristlere yardım ettiğini söyleyen Chomsky, "ABD’nin müttefiki Türkiye’nin ana hedefi, IŞİD’e karşı savaşan ana unsurlardan biri olan Kürtlere saldırmak. Türkiye’den IŞİD’i destek için bir para akışı oldu, resmi olarak değil ancak uygulamada böyle, yine ABD müttefiki olan Katar ve Suudi Arabistan da Nusra Cephesi’ni destekliyor. Türkiye de IŞİD’den bir farkı olmayan bu yapıyı açıkça destek veriyor" diye konuştu.

11 Eylül

ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra başlattığı askeri operasyonları da hatırlatan ABD’li akademisyen, “O zamanlar teröristlerin Afganistan’ın küçük, uzak bir kabile bölgesinde olduğu söyleniyordu. Şimdi neredeler? Dünyanın her yerinde” dedi.

"Obama iyi bir konuşmacı"

Birçok kişinin Barack Obama’nın yönetime gelmesiyle birlikte, Washington politikalarının daha iyiye gideceğine dair umuda kapıldığını belirten Chomsky, Obama’nın ‘iyi bir konuşmacı’ olduğunu ancak zamanında savunduğu ‘oldukça çirkin’ politikaların arkasında durmaya devam ettiğini söyledi.

“Obama, Irak işgaline ‘stratejik bir hata’ olduğu için karşı çıktığını söylüyor, başka bir ülkenin işgal edilmesinin ya da uluslararası haklarının radikal bir biçimde ihlal edilmesinin yanlış olduğunu düşündüğü için değil” diyen Chomsky, şunları ekledi:

“Bir ülkeyi parçalamak, yerle bir etmek; yüzlerce, binlerce insanı öldürmek, milyonlarca sığınmacı yaratmak; daha önce olmayan ve şimdi ülkeyi ve bölgeyi parçalayan bir mezhep çatışması ortaya çıkarmak; bunlar yüzünden karşı çıkmıyor, stratejik hata olduğu için itiraz ediyor.”