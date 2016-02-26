T24 LogoT24 Logo
Gündem

Chomsky: Dündar ve Gül'ün tutuklulukları skandaldı; onlara en iyi dileklerimi yolluyorum

"Umarım salınmaları gelecek için ümit verecek bir işarettir"

26 Şubat 2016 11:51

Işıl Öz

Prof. Noam Chomsky, Anayasa Mahkemesi'nin "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" dair kararı sonrası tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül için mesaj gönderdi. 

Chomsky, T24'e verdiği demeçte, "Dündar ve Gül’ün 92 gün sonra serbest bırakıldıkları için çok sevinçli olduğunu" ifade etti ve ekledi:

"Tutuklulukları bir skandal idi. Umarım salınmaları gelecek için ümit verecek bir işarettir. Onlara saygılarımı ve en iyi dileklerimi yolluyorum."

Can Dündar ve Erdem Gül, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan gece yarısı tahliye edildi. Mahkeme, tahliye edilen gazeteciler için yurt dışına çıkış yasağı koydu. 

ETİKETLER

chomskycan dündarerdem gülaymkararserbestiyi dilekler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24