Chomsky: Dündar ve Gül'ün tutuklulukları skandaldı; onlara en iyi dileklerimi yolluyorum

Prof. Noam Chomsky, Anayasa Mahkemesi'nin "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile basın ve ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine" dair kararı sonrası tahliye olan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül için mesaj gönderdi.

Chomsky, T24'e verdiği demeçte, "Dündar ve Gül’ün 92 gün sonra serbest bırakıldıkları için çok sevinçli olduğunu" ifade etti ve ekledi:

"Tutuklulukları bir skandal idi. Umarım salınmaları gelecek için ümit verecek bir işarettir. Onlara saygılarımı ve en iyi dileklerimi yolluyorum."

Can Dündar ve Erdem Gül, 92 gündür tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan gece yarısı tahliye edildi. Mahkeme, tahliye edilen gazeteciler için yurt dışına çıkış yasağı koydu.