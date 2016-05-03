Chomsky: Cumhuriyet yazarlarına verilen hapis cezası şok edici ve utanç verici

Prof. Dr. Noam Chomsky, Charlie Hebdo davasında Cumhuriyet gazetesi yazarları Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'a 2 yıl hapis cezası verilmesine ilişkin T24’e değerlendirmede bulundu. Chomsky, bu kararı, Türkiye’de ifade özgürlüğü adına şok edici, utanç verici bir başka durum ve demokrasi için atılmış ümit verici adımların geri çevrilmesi olarak değerlendirdi.

İki gazeteci, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 12 çizerinin katledilmesinin ardından çıkan özel sayısının kapağını dayanışma için köşelerinde yer verdikleri için cezalandırılmak isteniyor.