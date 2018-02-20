CHINADOCIA Projesi ile Çinli turist sayısı artacak

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)-NEVŞEHİR Valiliği ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) işbirliğinde planlanan \'CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi\' ile bölgeye gelecek olan turist sayısının arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Nevşehir Valisi ve Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Aktaş, Çin\'in yeni yıl başlangıcı olan 16 Şubat tarihinde hayata geçirilen projeyle ilgili şunları söyledi:

“Halihazırda Kapadokya Bölgesi’nin en önemli turizm kaynaklarından olan ve her yıl diğer ülkelere milyonlarca turist gönderen Çin Halk Cumhuriyeti, bu yönleriyle ülkemiz ve bölgemiz için büyük önem arz eden bir turizm pazarıdır. Bu nedenle Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ve koordinasyonun geliştirilmesi, bölge turizmi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, bildiğiniz gibi Çin, Kanada ve Avrupa Birliği’nin ardından 2018 yılını turizmde Türkiye yılı olarak ilan etti. Biz de bu önemli gelişmenin ardından Ahiler Kalkınma Ajansı ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik CHINADOCIA Destinasyon Pazarlama Projesi’ni planladık. Projenin açılış günü olarak ise, anlamlı olması açısından, Çin’de yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen 16 Şubat 2018 tarihini seçtik ve bu tarihten başlayarak bu güzel etkinliğimizi gerçekleştirdik. Nisan ayı içerisinde ise proje kapsamındaki etkinliklerimiz, daha geniş katılımlı bir programla sürecek.”

Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol ise, Çin gibi önemli bir pazara yönelik olarak başlattıkları projeyle Kapadokya’ya gelen turist sayısını artırmayı hedeflediklerini belirti. Varol, bu projenin önümüzdeki günlerde farklı etkinlilerle ve geniş katılımla devam edeceğini ifade etti.

Kapodokya’da bulunan Çinli turistler balonların üzerinde gördükleri Happy Chinese New Years\' sloganı ve ilçenin birçok yerine asılan afişler nedeniyle mutlu oldukları bildirdi. Turistler, bu tür etkinliklerin Çinli turist sayısını artıracağına inandıklarını kaydetti.

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