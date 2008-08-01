Childress Olympiakos'ta

Tempo24-



2007-2008 sezonu sonunda kısıtlamalı olarak serbest kalan Atlanta Hawks'ın önemli isimlerinden Josh Childress, önümüzdeki sezon Olympiakos'un başarısı için ter dökecek.



Konuyla ilgili açıklama yapan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, "Bu tarz bir transferi gerçekleştiren ilk oyuncu olmak gerçekten biraz değişik bir durum. Ancak, bu transferin harika bir fırsat olduğunu ve benim için olağanüstü bir tecrübe olacağını düşünüyorum" dedi.



Kararının Yunanistan'a gittikten sonra netleştiğini vurgulayan Childress, "Yunanistan'a giderken Olympiakos'lu yöneticilere ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Fakat, harika bir şehir, harika bir takım var. Kendimi evimde hissetmem için her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.



Childress'ın menajeri Lon Bobby, yıldız oyuncunun Olympiakos'tan vergiler haricinde 3 yıl için yaklaşık 20 milyon dolar alacağını söyledi. Bobby ayrıca, her sezon sonunda genç forvetin sözleşmeyi fesihedebilme opsiyonunun bulunduğunu açıkladı.



Geçtiğimiz sezon play-off'un ilk turunda şampiyon Boston Celtics'e 4-3 elenerek sezonu kapatan Atlanta Hawks'ın elde ettiği başarıda önemli rol oynayan Childress, 11.8 sayı – 4.9 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

