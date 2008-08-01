T24 LogoT24 Logo
Spor

Childress Olympiakos'ta

Atlanta Hawks'ın genç yıldızı Josh Childress'ın Olympiakos ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı...

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

2007-2008 sezonu sonunda kısıtlamalı olarak serbest kalan Atlanta Hawks'ın önemli isimlerinden Josh Childress, önümüzdeki sezon Olympiakos'un başarısı için ter dökecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan 25 yaşındaki yıldız oyuncu, "Bu tarz bir transferi gerçekleştiren ilk oyuncu olmak gerçekten biraz değişik bir durum. Ancak, bu transferin harika bir fırsat olduğunu ve benim için olağanüstü bir tecrübe olacağını düşünüyorum" dedi.

Kararının Yunanistan'a gittikten sonra netleştiğini vurgulayan Childress, "Yunanistan'a giderken Olympiakos'lu yöneticilere ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Fakat, harika bir şehir, harika bir takım var. Kendimi evimde hissetmem için her şeyi yaptılar" şeklinde konuştu.

Childress'ın menajeri Lon Bobby, yıldız oyuncunun Olympiakos'tan vergiler haricinde 3 yıl için yaklaşık 20 milyon dolar alacağını söyledi. Bobby ayrıca, her sezon sonunda genç forvetin sözleşmeyi fesihedebilme opsiyonunun bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz sezon play-off'un ilk turunda şampiyon Boston Celtics'e 4-3 elenerek sezonu kapatan Atlanta Hawks'ın elde ettiği başarıda önemli rol oynayan Childress, 11.8 sayı – 4.9 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24