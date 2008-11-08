Childress mutlu



Bu yaz NBA'den Yunanistan'a transfer olarak basketbol dünyasını şoke eden Josh Childress, Amerikan televizyon kanalı ESPN'e yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın üçüncü dünya ülkesi olmadığını ve yeni takımında çok mutlu olduğunu söyledi.



Yıldız oyuncu Josh Childress, Amerikan ESPN televizyonuna Yunanistan ve Olympiakos hakkında açıklamalarda bulundu.



25 Yaşındaki oyuncu, Yunanistan'ın sanılandan daha güzel bir ülke olduğunu söylerken, Childress'ın performansından memnun olduklarını belirten takım sahibi Angelopoulos da, hiçbir oyuncu için yıllık 50 milyon dolar ödeyemeyeceklerinin altını çizdi ve Kobe Bryant hakkında çıkan transfer dedikodularına da son noktayı koydu.



Geçtiğimiz sezon NBA'de Atlanta Hawks ile başarılı bir yıl geçirdikten sonra Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla üç yıl için 21 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atan Josh Childress, Amerikan ESPN televizyonuna konuştu.



"Buradaki taraftarların beni en çok şaşırtan yönü çok tutkulu olmaları" ifadelerini kullanan Childress, "Yalnızca tuttukları takımda oynadığınız için sokakta size sevgi gösterisinde bulunan birçok insan görebilirsiniz" diyerek Amerika ile Avrupa arasındaki bakış açısının ne kadar farklı olduğunu vurguladı.



Yıllık net kazancı olan 7 milyon dolarla birlikte Olympıakos'un sağladığı villa,, otomobil ve ücretsiz uçak biletleri sayesinde para biriktirme şansı bulduğunu söyleyen Childress, üzerindeki beklentilerin büyük olmadığını takım yöneticilerinin kendinden maç başına 25-30 sayı atmalarını beklemediğini anlattı.



Josh Childress'ın performansından çok mutlu olduklarını söyleyen takım sahibi Panagiotis Angelopoulos ise Kobe Bryant hakkındaki transfer söylentilerine son noktayı koydu.



Hak edecek bir oyuncuya Childress'tan fazla para ödeyebileceklerini söyleyen Angelopoulos, hiçbir oyuncu için yıllık 50 milyon dolar veremeyeceklerinin altını çizdi.

