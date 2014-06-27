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Spor

Chiellini: Suarez'in cezası aşırı

Dünya Kupası'nda Suarez'in rakibini ısırdığı için aldığı ceza için Maradona 'Bir tek müebbet hapis cezası vermedikleri kaldı' diye eleştirdi

27 Haziran 2014 18:53

İtalyan futbolcu Giorgio Chiellini, Dünya Kupası'nda İtalya-Uruguay maçı sırasında kendisini ısıran Luis Suarez'e verilen dört ay men cezasını "aşırı" bulduğunu söyledi.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dün Uruguay'ın golcüsünü dokuz maç cezaya çarptırmıştı.

Suarez Ekim sonuna kadar futbolla ilgili her türlü faaliyetten de men edilmişti. Futbolcu ayrıca 112 bin dolar para cezası almıştı.

Chiellini, karara sevinmediğini belirterek "Suarez'e öfke ve intikam duygusu beslemiyorum" dedi.


'Bir müebbet vermedikleri kaldı'


Diego Maradona da, ceza için "utanç verici" demişti.

Bu arada Uruguay Futbol Federasyonu, Suarez'e verilen cezayı temyiz edeceğini açıkladı.

Suarez'in avukatı Alejandro Balbi, Dünya Kupası tarihinin en uzun men cezası için "Ceza çok orantısız. FIFA Başkan Yardımcısı Julio Grondona, hiç bir futbolcuya bu kadar ağır ceza verildiğini görmediğini söyledi. Bir tek müebbet 
hapis cezası vermedikleri kaldı. Bu adaletsiz ve keyfi karar geri alımalı" dedi.

Dünya Kupası'nda daha önce en ağır cezayı 1994'te İtalya-İspanya maçında Luis Enrique'ye dirsek atan Mauro Tassotti almıştı. FIFA, İtalyan oyuncuya sekiz maç ceza vermişti.

Uruguaylı golcü, "rakibini ısırdığı" gerekçesi ile üçüncü kez ceza aldı.

Suarez 2010'da Ajax forması giyerken 7, iki yıl önce de Liverpool forması giyerken 10 maç ceza almıştı.

FIFA'nın son kararı ise Liverpool'un Suarez'e yaklaşımını da değiştirebilir. Daha önce İspanyol medyasında Barcelona'nın Suarez için Liverpool'a 125 milyon Euro ödemeye hazır olduğu yönünde haberler çıkmıştı. FIFA, Suarez'in yazın başka bir kulübe transfer olmasında ise bir engel olmadığını açıkladı.

Suarez'in sponsorlarından Adidas ve 888 ise Uruguaylı golcüyle olan anlaşmalarını iptal edebilir.

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