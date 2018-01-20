Chicharito, Beşiktaş'a çok yakın

Beşiktaş, West Ham United'ın Meksikalı forveti Javier 'Chicharito' Hernandez'in transferini bitirmek üzere. Londra'da bulunan Fikret Orman ve transfer komitesi, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle transferin son detaylarını görüştüğü iddia edildi.

Beşiktaş, Chicharito'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. İki kulüp 8.5 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş, Meksikalı golcüyle de yıllık 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.(Fanatik)