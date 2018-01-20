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Spor

Chicharito, Beşiktaş'a çok yakın

Londra'da transfer görüşmelerinde bulunan Fikret Orman'ın Meksikalı golcü ile yıllık 3,5 Milyon Euro'ya el sıkıştığı iddia edildi

20 Ocak 2018 17:07

Beşiktaş, West Ham United'ın Meksikalı forveti Javier 'Chicharito' Hernandez'in transferini bitirmek üzere. Londra'da bulunan Fikret Orman ve transfer komitesi, 29 yaşındaki yıldız oyuncunun menajeri ve kulübüyle transferin son detaylarını görüştüğü iddia edildi.

Beşiktaş, Chicharito'yu bonservisiyle transfer etmek istiyor. İki kulüp 8.5 milyon euro civarında bir bedel karşılığında anlaşmaya çok yakın. Beşiktaş, Meksikalı golcüyle de yıllık 3.5 milyon Euro'ya el sıkıştı. Transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.(Fanatik)

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BeşiktaşTransferFikret OrmanWest HamJavier Hernandez

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