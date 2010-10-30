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Dünya

Chicago'ya 2 bombalı paket

Yemen'den Chicago'ya kargoyla yollanan 2 bombalı paket Londra ve Dubai havaalanlarında bulundu.

30 Ekim 2010 03:00

 T24 - Yemen'den gönderilen iki bombalı paketin ardından ABD, güvenlik önlemlerini arttırdı. El Kaide'nin yolladığından şüphelenilen 2 bombalı paketin Chicago'daki bir sinagoga ve Musevi topluluk merkezine gönderilmesi amaçlandı.  


Londra ve Dubai'de bulunan şüpheli paketlerin ardından, ABD'de güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, şüpheli paketlerin ikisinin de Yemen'den gönderildiğini ve ABD Başkanı Barack Obama'nın olası bir terör tehdidi konusunda bilgilendirildiğini söyledi. Obama, yaptığı açıklamada, “ciddi bir terör tehdidi” ile karşı karşıya kalındığını, saldırı girişiminin arkasında olanları bulmak için olağanüstü bir çaba gösterildiğini kaydetti.


Bombalı paketlerin Chicago'daki bir sinagog ve Musevi toplum merkezine gönderildiği belirtiliyor. Dubai polisi, ele geçirilen bombanın şüpheleri Yemen'deki El Kaide üzerinde yoğunlaştırdığını açıkladı.


 

Profesyonel bomba düzeneği



Bilgisayar yazıcısında kullanılan tonerin içine yerleştirilen bombanın, cep telefonu SIM kartı düzeneğine sahip olduğu bildirildi. Bombada kullanılan patlayıcının türünün de pentaerythritol trinitrate (PETN) olduğu açıklandı.


ABD'ye giden bir yolcu uçağında geçtiğimiz yıl Aralık ayında düzenlenmek istenen başarısız saldırı girişiminde de yine PETN kullanılmıştı.


ABD'li bir yetkili, olası bir saldırı planıyla ilgili istihbaratın, yurtdışındaki bir "müttefik" tarafından geldiğini söyledi, ancak ayrıntı vermedi.


ABD İç Güvenlik Bakanlığı da yaşanan paniğin ardından havayolu güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi.


Yemen güvenlik kuvvetleri, paketleri gönderenleri bulabilmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı.  UPS ve FedEx kargo şirketleri, güvenlik gerekçesiyle, Yemen'den kargo sevkiyatını geçici olarak durdurdu.



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