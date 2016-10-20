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Dünya

Chicago’da suç oranları rekora koşuyor

Chicago’da bu yıl 601 kişi öldürüldü, 2 bin 400'ü aşkın kişi yaralandı

20 Ekim 2016 01:25

"ABD’nin suç başkenti” olarak nitelendirilen Chicago’da meydana gelen şiddet olayları tüm tedbirlere rağmen rekora koşuyor. Eylül ayında yapılan bin polis memuru takviyesi ve güvenlik güçleri ile halkı kaynaştırmayı hedefleyen programlara rağmen kentte işlenen cinayet sayısı son yılların en yüksek düzeyinde seyrediyor.

Chicago Polis Departmanı Sözcüsü Anthony Guglielmi, yaptığı açıklamada, bu yıl Chicago Polis Departmanı tarafından kaydedilen "birinci derece cinayet" sayısının 571’e ulaştığını belirtti.

Guglielmi’nin açıkladığı rakama Illinois Eyalet Polisi’nin, Chicago sınırları içindeki sorumluluk alanı olan otobanlarda meydana gelen 30 cinayet de eklenince son yılların en yüksek bilançosu ortaya çıktı. 2015 yılında 486 kişinin cinayete kurban gittiği kentte bu yıl 19 Ekim itibarıyla cinayete kurban gidenlerin sayısı 601'e ulaştı.

Silahlı saldırılarda yaralananların sayısının 2015 yılında yaklaşık 1400 kişi olduğu Chicago’da 2016'da yaralananların sayısı şimdiden 2 bin 400’ü aştı.

Chicago polisinin açıkladığı cinayetlerden 28’inin bıçakla, 19’unun ise darp sonucu gerçekleştiği öğrenildi. Bu yılki cinayetlerle ilgili 115 vakada tutuklama yapılırken, faili meçhul olaylara ilişkin bilgi verilmedi.

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Chicagosuç oranlarıAnthony Guglielmi

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