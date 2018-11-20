Chicago'da hastaneye silahlı saldırı: 4 ölü

T24 Haber Merkezi

ABD'nin Chicago kentinde bir hastanede çatışma çıktı. Hastaneye eskiden ilişki yaşadığı bir kadını öldürmeye giden saldırgan, çıkan çatışmada 3 kişiyi öldürdü. Çatışmadan sonra saldırgan da ölü olarak bulundu.

Chicago Mercy Hastanesi'nde meydana gelen olay silahlı saldırganın hastaneye girip eski sevgilisi olduğuna inanılan bir doktora ateş etmesiyle başladı. Silah sesleri üzerine harekete geçen güvenlik görevlileri ve polisler saldırgan ile çatışmaya girdi. Çıkan çatışmada saldırgan bir güvenlik görevlisi ve bir polisi öldürdü. Çatışmanın ardından olay yerine giren polis saldırganın da cesedini buldu. Saldırganın çatışmada mı öldüğü yoksa kendini mi öldürdüğü bilinmiyor.

Saldırı sırasında hastanede bulunan Steven White, CNN US'e verdiği röportajda "Çok üzücü, artık tedavi olmak için hastaneye bile gidemiyorsunuz" diyerek ABD'nin son yıllarda yaşadığı 'silah problemini'nin ciddiyetini gözler önüne serdi.