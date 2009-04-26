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Dünya

Chicago'da Anzak Günü'nde tören düzenlendi

26 Nisan 2009 10:23

Çanakkale Kara Savaşlarının 94. yıl dönümü çerçevesinde Anzak Günü için ABD'nin Chicago kentinde tören düzenlendi.

Chicago Başkonsolosu Kenan İpek'in de katıldığı törene kentte yaşayan Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve Türk vatandaşları katıldı.

"Veterans Memorial"da düzenlenen törende konuşma yapan İpek, Anzak Günü'nün her yıl 25 Nisan'da Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkında, Arıburnu önündeki Anzak Koyu'nda binlerce kişinin katılımıyla dostluk ve kardeşlik duygularıyla anıldığını söyledi.

İpek, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Anzak annelerine hitaben yazdığı mektubu okudu ve tören alanına Türkiye adına bir çelenk bıraktı.

New York Başkonsolosu Mehmet Samsar da bugün Yeni Zelanda'nın New York Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek anma törenine katılacak.

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