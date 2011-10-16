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Dünya

Chicago'da 175 protestocu tutuklandı CHICAGO (A.A)

16 Ekim 2011 20:41

-Chicago'da 175 protestocu tutuklandı CHICAGO (A.A) - 16.10.2011 - ABD'nin Chicago kentinde de New York'ta finans merkezi olarak bilinen Wall Street'teki protestoların benzerini yapmak isteyen 175 kişi tutuklandı. Chicago polisi, 2 binden fazla kişinin, kentte Federal Merkez Bankası'ndan, 1968'de savaş karşıtı gösterilerin merkezi olan Grant Park'a yürüdüğünü, bazılarının park kapandıktan sonra burada çadırlar kurarak kalmaya çalışması üzerine 175 kişinin tutuklandığını bildirdi. Benzer gösteriler, New York ve Chicago'nun dışında ABD'nin Washington, Boston, Los Angeles ve Miami kentlerinde de düzenleniyor.

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