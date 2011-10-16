Chicago'da 175 protestocu tutuklandı

T24

Chicago polisi, 2 binden fazla kişinin, kentte Federal Merkez Bankası'ndan, 1968'de savaş karşıtı gösterilerin merkezi olan Grant Park'a yürüdüğünü, bazılarının park kapandıktan sonra burada çadırlar kurarak kalmaya çalışması üzerine 175 kişinin tutuklandığını bildirdi.Benzer gösteriler, New York ve Chicago'nun dışında ABD'nin Washington, Boston, Los Angeles ve Miami kentlerinde de düzenleniyor.