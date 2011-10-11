-Chicago maratonunu bitirdi ve doğum yaptı CHICAGO (A.A) - 11.10.2011 - Dünyanın ve ABD'nin ünlü müsabakalarından Chicago maratonunu 6 saat 25 dakikada tamamlayan 27 yaşında bir kadın, yarıştan sonra bir kız bebek dünyaya getirdi. Daily Herald gazetesinin haberine göre, yarış öncesi 39 haftalık hamile olan Amber Miller, doğumun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Hayatımın en uzun günüydü, mutluyuz ama çok yorgunum" dedi. Varış çizgisini geçtikten birkaç dakika sonra doğum belirtilerinin kuvvetlendiğini ve doğum zamanının geldiğini anladığını söyleyen Miller, "Doğum sancıları düzenli hale gelince bir tane sandviç aldım ve hastaneye gittik" dedi. Sekizinci maratonunu tamamlayan deneyimli koşucu, 42 kilometre 195 metrelik yarışa katılmadan önce doktorunun onayını, müsabakanın yarısını hızlı yürüme şartıyla aldığını anlattı. Yarıştan 7 saat sonra doğan 3,5 kilo ağırlığındaki kız bebeğe June ismi verildi. Mayısta kızına 17 haftalık gebeyken Wisconsin maratonunu 4 saat 23 dakikada koşan Miller, 1 yaşındaki oğlu Caleb'e de 18 haftalık hamileyken Indianapolis maratonunu 4 saat 30 dakikada tamamlamıştı. Seçkin atletler de gebeyken antrenman yaparken, doktorlar 38 hafta 5 günlük hamileyken maraton koşan Miller gibisinin çok ender olduğunu belirtiyorlar.