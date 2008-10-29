Chicago iyi başladı

Geçtiğimiz sezon play-off'lara kalmayı başaramayan iki takımın mücadelesinde ilk çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Konuk ekip Michael Redd, Malik Allen ve Tyronn Lue üçlüsüyle etkili olurken, Bulls rakibine Luol Deng ile Kirk Hinrich'in sayılarıyla cevap verdi ve ilk çeyrek de 26-26 eşitlikle sona erdi.İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, ilk bölümü ev sahibi takım 41-36 önde geçti. Mbah a Moute'nin üst üste kaydettiği basketlerle son 2 dakikaya girilirken skora 46-46 eşitlik getiren Bucks, Deng ve Sefolasha'nın sayılarına engel olamayınca soyunma odasına 55-52 geride gitti.İlk yarıda iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 16.7 ile şut kullanırken, serbest atışlarda yüzde 75'in üzerine çıkamadı.İkinci yarıya Michael Redd'in üst üste kaydettiği üç sayılık basketlerle başlayan Bucks, 58-55 öne geçti. Derrick Rose'un skora katkı yapmasıyla birlikte skoru 70-69'a getirerek yeniden üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, Ben Gordon ve Kirk Hinrich'in üç sayılık basketiyle son çeyreğe 82-75 üstünlükle başladı.Ben Gordon'ın üç sayılık basketiyle son çeyreğe hızlı giren Bulls, skoru 85-75'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Kirk Hinrich-Ben Gordon ikilisiyle skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, son 3 dakikaya girilirken skoru 106-91'e getirerek farkı 15 sayıya kadar çıkarttı ve sahadan da 108-95 galip ayrıldı.Bulls'ta Luol Deng 21 sayı – 4 ribaunt – 1 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi olurken, Ben Gordon 18 sayı – 3 asist – 2 ribauntla, Tyrus Thomas 15 sayı – 10 ribaunt – 3 asist – 2 top çalma – 1 blokla, Kirk Hinrich 15 sayı – 7 asist – 2 ribauntla katkı yaptı.2008 draftının bir numaralı ismi Derrick Rose ise, 11 sayı – 9 asist – 4 ribaunt – 3 top çalmayla göz doldurdu.Bucks'ın yıldızı Michael Redd 30 sayı – 1 asist – 1 ribauntluk performansıyla sahanın en skorer ismi olarak karşılaşmayı noktalarken, bir diğer yıldız oyuncu Richard Jefferson 15 sayı – 4 ribaunt – 2 asistle oynadı.Tecrübeli oyuncu Malik Allen ise, 10 sayı – 2 ribaunt – 1 asist – 1 blokluk performansıyla çift hanelere ulaşan bir diğer isim oldu.