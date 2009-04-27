Chicago direniyor



Chicago Bulls, iki uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 121-118 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.



NBA Doğu Konferansı'nda Chicago ile Boston arasındaki play-off serisinin 4. maçı da yine büyük bir çekişmeye sahne oldu.



2-1 geride olduğu serinin 4. maçında sahasında Boston Celtics'i ağırlayan Bulls, son şampiyon rakibini iki uzatma sonunda 121-118'le devirmeyi başardı.



İlk yarısı başa baş geçen maçta soyunma odasına 46-45'le Celtics önde giderken, son periyoda 5 sayı geride giren Bulls, bitime 9 saniye kala Allen'ın üçlüğüne engel olamayınca normal süre 96-96 tamamlandı.



İlk uzatma periyodunun sonlarına ise Celtics önde girerken, bitime 4 saniye kala bu kez üçlüğü sokup maçı bir kez daha uzatan isim Chicago'dan Ben Gordon oldu.



İkinci uzatmada devreye Noah ve Salmons'ın da girmesiyle rahatlayan Bulls, 121-118'le kazanan taraf oldu.



Bu sonuçla seride durumu 2-2 yapan ev sahibi ekipte 7 oyuncu çift hanelere ulaşırken, Derrick Rose 23 sayı-11 ribaunt-9 asist, Ben Gordon 22 sayı-6 ribaunt, John Salmons da 20 sayı-4 ribaunt-3 asist-3 top çalma ile ön plana çıktılar.



Maçı kazanıp büyük bir avantaj elde etmenin eşiğinden dönen konuk Celtics'de ise, Paul Pierce 29 sayı-7 ribaunt-2 top çalma, Ray Allen 28 sayı-3 ribaunt-2 top çalma, Rajon Rondo da 25 sayı-11 ribaunt-11 asistle 'triple-double' yaptı.



Serinin 5. maçı 29 Nisan'da Boston'da oynanacak.



