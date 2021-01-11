Chicago'da silahlı saldırgan şehrin çeşitli noktalarında ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı

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ABD'nin Chicago kentinde bir adam, şehrin çeşitli bölgelerinde ateş açarak 3 kişiyi öldürdü ve 4 kişiyi yaraladı.

Saldırganın saldırılardan günler önce başlayarak sosyal medyada "anlaması zor" ve küfürlü videolar paylaştığı belirtildi.

Dedektifler, cumartesi akşamı meydana gelen saldırılarda 32 yaşındaki Jason Nightengale'in motivasyonunu öğrenmeye çalıştıklarını belirtti. Polis, ilk tespitlere göre Nightengale'in kurbanlarını "rastgele" seçtiğini ifade etti.

Saldırılarda ölenler arasında Çinli bir Chicago Üniversitesi öğrencisi olan 30 yaşındaki Yiran Fan, 20 yaşında bir erkek ve 46 yaşında bir güvenlik görevlisi bulunuyor. Yaralananlar arasında ise 77 yaşında ve 81 yaşında iki kadın ile 15 yaşında bir kız bulunduğu ifade edildi.

Polis, Nightengale ile ilgili çok fazla bilgi paylaşmadı. LinkedIn profiline göre Nightengale temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve forklift operatörü olarak çalışıyordu.

The Guardian'ın aktardığına göre Nightengale, saldırılardan önce bir dizi video paylaştı. Perşembe günü paylaştığı bir videoda Nightengale'in elinde bir silah ile araba kullanırken, "Müzik yok. Hayır. Müzik yok. Kemer takmama gerek yok. Geliyorum kızım" dediği görülüyor.