Chicago'da restoran ve barlara girmek isteyenlerin aşılandıklarına dair kanıt sunmaları gerekecek

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ABD'nin Chicago kentinde yaşayanların artık restoran, bar, spor salonları ve yemek servisi yapılan arenalar gibi diğer kapalı alanlara girebilmek için Koronavirüs aşısı olduklarına dair kanıt sunmaları gerekecek.

ABD'nin üçüncü en büyük şehrinin Belediye Başkanı Lori Lightfoot, kısıtlamanın 3 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini ifade etti. Aşısız insanlar, 10 dakikayla sınırlı olduğu sürece restoranlara paket servis almak için girebilecek.

Lightfoot, şehirde yeni vaka sayısı ve hastanede müdahale gerektiren vakalarda gördükleri artış sebebiyle böyle bir karar aldıklarını belirtti. Chicago'da geçen hafta yeni vaka sayısı 300'lerde seyrederken, bu hafta bin 700'ler seviyesine çıktı.

Halka aşılanma çağrısı yapan Lightfoot, "Dürüst olmak gerekirse pandeminin ilk günlerinden bu yana Covid-19 konusunda bu kadar endişeli olmamıştım" dedi.