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Dünya

Chicago, Cadılar Bayramı öncesi 19 silahlı saldırı; 14 kişi öldü, 39 kişi yaralandı

31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı ön partilerinin yoğun olması, kentte meydana gelen silahlı saldırı sayısının artmasına yol açtı

31 Ekim 2016 13:15

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen farklı olaylarda 14 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ülkenin suç oranı en yüksek metropolü Chicago, ABD’nin en büyük kutlamalarından Cadılar Bayramı (Halloween) öncesine rastlayan hafta sonunda adeta savaş alanına döndü. Chicago'da gerçekleşen çok sayıdaki spor karşılaşmasının yanı sıra her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı ön partilerinin yoğun olması, kentte meydana gelen silahlı saldırı sayısının artmasına yol açtı.

Chicago Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen silahlı saldırılar, hafta sonu tatilinin başladığı   cuma akşamından itibaren yoğun şekilde rapor edilmeye başlandı. İki günlük hafta sonu tatilinin sadece ilk 12 saatinde 19 silahlı saldırı meydana gelirken, olaylar özellikle kentin güney kesiminde yoğunlaştı. Chicago’da cuma akşamından pazar gecesine kadar 14 kişi öldürüldü, 39 kişi yaralandı.

Chicago’da özel günler nedeniyle gerçekleşen etkinlikler, artan alkol tüketimiyle suç oranının artmasına yol açıyor. Kentte, ABD’nin Bağımsızlık Günü’ne rastlayan 2-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen silahlı saldırılarda da 4 kişi ölmüş, 62 kişi yaralanmıştı.

2016 yılında işlenen cinayet sayısı 19 Ekim itibarıyla 600’ü aşan Chicago’da, alınan tüm tedbirlere rağmen suç oranında düşüş kaydedilemiyor.

 

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