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Spor

Chicago Bulls'ta hastanelik eden kavga!

Kafa travması geçiren Mirotic’in yüzünde kırıklar olduğu öğrenildi

18 Ekim 2017 18:38

NBA ekiplerinden Chicago Bulls'un dün gece gerçekleştirilen antrenınmanda,pozisyon mücadelesi veren Bobby Portis ile Nikola Mirotic arasında yaşanılan gerginlik sonucu Portis, Mirotic’e yumruk atarak hastanelik etti.

Eurohoops'un haberine göre, antrenmandan sonra Mirotic’in fark etmediği bir anda gelerek İspanyol forvete yumruk atan Portis, Mirotic'in kafa travması geçirmesine, yüzündeki kemiklerde, üst çenesinde kırıklara ve sebep olduğu söylendi. Yumruk yedikten sonra birkaç dakika yerde kalan Nikola Mirotic'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Mirotic'in iki kere Portis'in üzerine yürüdüğü, daha sonra yumruk yediği söyleniyor.

Mirotic ameliyat olacak

Uzun süredir araları gergin olan ikilinin yaşadığı olaydan sonra Mirotic'in haftalarca parkelerden uzak kalması, Portis'in ise ciddi disiplin cezalarıyla karşılaşması bekleniyor.

Bulls'un Portis'in kontratını fesh etme hakkı bulunuyor.

Chicago Bulls, Mirotic'in büyük ihtimalle ameliyat olacağını açıkladı.

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