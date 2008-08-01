Chicago Bulls'nun tercihi Rose

Tempo24-



NBA'de şampiyonun belli olmasının ardından merakla beklenen 2008 yılı draftı New York'ta gerçekleşti.



İlk sırada oyuncu seçme hakkını elinde bulunduran Chicago Bulls beklenildiği gibi tercihini Chicago doğumlu Derrick Rose'dan yana kullanırken, ilk tur ikinci sıra draft hakkını takasta kullanabileceği belirtilen Miami Heat, Kansas State'in yıldızı Michael Beasley'i ikinci sırada seçti. Minnesota Timberwolves ise, saha dışında yaşadığı problemlerle birçok kez gündeme gelen O.J. Mayo'u üçüncü sırada seçti.

