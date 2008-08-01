T24 LogoT24 Logo
Spor

Chicago Bulls'nun tercihi Rose

NBA'de Chicago Bulls draftın ilk sırasında Derrick Rose'u seçerken, temsilcilerimizden Ömer Aşık 36. sırada Portland Trail Blazers tarafından seçildikten sonra Chicago Bulls'a gönderil

01 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

NBA'de şampiyonun belli olmasının ardından merakla beklenen 2008 yılı draftı New York'ta gerçekleşti.

İlk sırada oyuncu seçme hakkını elinde bulunduran Chicago Bulls beklenildiği gibi tercihini Chicago doğumlu Derrick Rose'dan yana kullanırken, ilk tur ikinci sıra draft hakkını takasta kullanabileceği belirtilen Miami Heat, Kansas State'in yıldızı Michael Beasley'i ikinci sırada seçti. Minnesota Timberwolves ise, saha dışında yaşadığı problemlerle birçok kez gündeme gelen O.J. Mayo'u üçüncü sırada seçti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24