Chicago Bulls zorlanmadı: 113-88

Chicago Bulls, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 113-88 yenerek 11’nci maçında 7’nci, üstüste de 3’ncü galibiyetini elde etti.
12’nci maçında 5’nci kez kaybeden Portland Trail Blazers’ın ise 2 maçlık galibiyet serisi evinde son bulmuş oldu.
Chicago Bulls’da Jimmy Butler 27 sayı (12 rb, 5 ast), Dwyane Wade 19 sayı (8/18 şut, 5 rb, 5 ast), Jerian Grant 18 sayı (3 rb, 2 ast), Robin Lopez 13 sayı, 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.
Trail Blazers’da Damian Lillard 19 sayı (5 rb, 4 ast) ile oynarken 22’de 7 şut isabetle mücadele etti. CJ McCollum da 17 sayıya (4 rb, 4 ast), 17’de 7 şut isabetle ulaştı.
NBA'de günün sonuçları
L. A. Clippers 127 - Brooklyn Nets 95
Cleveland Cavaliers 121 - Toronto Raptors 117
Miami Heat 90 - Atlanta Hawks 93
Minnesota Timberwolves 108 - Charlotte Hornets 115
Portland Trail Blazers 88 - Chicago Bulls 113