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Spor

Chicago Bulls zorlanmadı: 113-88

Chicago Bulls'ta Jimmy Butler 27 sayı, Dwyane Wade ise 19 sayıyla oynadı

16 Kasım 2016 12:04

Chicago Bulls, deplasmanda Portland Trail Blazers’ı 113-88 yenerek 11’nci maçında 7’nci, üstüste de 3’ncü galibiyetini elde etti.

12’nci maçında 5’nci kez kaybeden Portland Trail Blazers’ın ise 2 maçlık galibiyet serisi evinde son bulmuş oldu.

Chicago Bulls’da Jimmy Butler 27 sayı (12 rb, 5 ast), Dwyane Wade 19 sayı (8/18 şut, 5 rb, 5 ast), Jerian Grant 18 sayı (3 rb, 2 ast), Robin Lopez 13 sayı, 11 ribaunt, Taj Gibson 12 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Trail Blazers’da Damian Lillard 19 sayı (5 rb, 4 ast) ile oynarken 22’de 7 şut isabetle mücadele etti. CJ McCollum da 17 sayıya (4 rb, 4 ast), 17’de 7 şut isabetle ulaştı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

L. A. Clippers 127 - Brooklyn Nets 95

Cleveland Cavaliers 121 - Toronto Raptors 117

Miami Heat 90 - Atlanta Hawks 93

Minnesota Timberwolves 108 - Charlotte Hornets 115

Portland Trail Blazers 88 - Chicago Bulls 113

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