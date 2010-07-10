Chicago Bulls hangi Türk oyuncuyla anlaştı

T24- Milli basketbolcumuz Ömer Aşık, NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaştı. Son olarak Fenerbahçe Ülker forması giyen 24 yaşındaki pivot, gelecek sezon NBA'de forma giyecek beş Türk oyuncudan biri olacak.

Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, Ersan İlyasova ve Boston Celtics'le anlaşan Semih Erden'in sonrasında; NBA'deki Türk oyuncuların sayısı beşe çıktı.

Milli basketbolcumuz Ömer Aşık, NBA takımlarından Chicago Bulls ile anlaştı. Portland Trail Blazers tarafından 2008 NBA Draftı'nda 36. sıradan seçilen Ömer'in NBA'deki hakları draft gecesi Chicago Bulls'a takas edilmişti.

Fenerbahçe Ülker formasıyla bu sezon ciddi bir sakatlık yaşayan 24 yaşındaki pivot, köprücük kemiği ameliyatını Türkiye'de olduktan sonra tedavisinin bir kısmını Chicago'da sürdürmüştü.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve sarı-lacivertli formayla 2008 yılında şampiyonluk yaşayan Ömer, sakatlıklar ve kulübüyle yaşadığı sorunlar yüzünden bu sezon yalnızca dokuz maçta sahaya çıkmıştı. 2.13 boyundaki pivot, alacaklarını tahsil edemediği için Fenerbahçe Ülker'i mahkemeye vermiş, bu olay üzerine sarı-lacivertlilerin kendisine özel olarak verdiği idman programına uymadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Ömer'in yeni takımı Chicago Bulls, yaz döneminde önemli isimleri kadrosuna kattı. Utah Jazz'ın yıldız forveti Carlos Boozer ile 5 yıl için yaklaşık 80 milyon dolarlık sözleşme üzerinde anlaşan Bulls, aynı takımdan şutör Kyle Korver'a yaptığı 3 yıl-15 milyon dolarlık teklife de olumlu yanıt aldı. Yeni sezonda Boston Celtics'in yardımcı antrenörü Tom Thibodeau'nun çalıştıracağı Chicago Bulls'un kadrosunda ayrıca Derrick Rose, Luol Deng ve Joakim Noah gibi yıldızlar bulunuyor.