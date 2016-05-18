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Dünya
Deutsche Welle

Chibok'ta kaçırılan kızlardan biri bulundu

BBC'nin haberine göre, Nijerya'nın Chibok kasabasında 2014 yılında Boko Haram'ın kaçırdığı kızlardan biri bulundu.

18 Mayıs 2016 19:04


Hamile olduğu ileri sürülen genç kızın, Nijeryalı askerler tarafından Kamerun sınırı yakınlarındaki Sambisa Ormanı'nda bulunduğu bildirildi.

AP'nin haberine göre, akrabaları 19 yaşındaki genç kızın durumunun iyi olduğunu, fakat hamile olan kızın travma yaşadığını ifade etti. Bulunan genç kızın ailesine teslim edildiği belirtildi.

Boko Haram, 2014 yılında Nijerya'nın Chibok kasabasında bir yatılı okulu basan Boko Haram militanları 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Kızlardan bir kısmı örgütün elinden kurtulmayı başarırken 219'undan ise bugüne kadar haber alınamadı. Dünya genelinde büyük tepki uyandıran olayın ardından #Bringbackourgirls adında bir sosyal medya kampanyası başlatılmıştı.

Kampanyaya dünyanın dört bir yanından destek yağdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BBCNijerya ChibokBoko HaramNijeryalıKamerunSambisa OrmanıHaramDeutsche Welle Türkçe AP/Rtr BÖ/BK

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