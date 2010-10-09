-CHE'Yİ ANLATAN YENİ BELGESEL VİZYONDA BUENOS AİRES (A.A) - 09.10.2010 - Arjantinli efsane gerilla Ernesto Che Guevara'yı anlatan yeni bir belgesel film, Arjantin ve Küba'da eş zamanlı olarak vizyona girdi. ''Che. Yeni bir Adam'' adlı belgeselde daha önce yayımlanmamış yazılar, belgeler, görüntüler ve ses kayıtları yer alıyor. İlk gösterim için Havana'dan Buenos Aires'e gelişinde filmle ilgili konuşan Che'nin oğlu Camilo, ''Kongo'ya gidişinden önce anneme veda mesajında Cesar Vallejo'nun şiirlerini okuyan Che Guevara'nın sesini duymak çok heyecan vericiydi'' dedi. 1965'teki kayıtlarda Pablo Neruda'dan da şiirler okuyan Che'nin bu mesajlarıyla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen 48 yaşındaki Camilo, ''o zaman 3 yaşındaydım'' diye konuştu. Filmin yapımcısı Arjantin Devlet Televizyonu Genel Müdürü Tristan Bauer de, 12 yıl boyunca birçok Latin Amerika ülkesinde araştırmalar yaparak bu belgelere ulaştığını, 23 yıl boyunca Merkez Bankası'nın kasalarında ''devlet sırrı'' olarak saklanan bazı belgelere de Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in 2008'de bu belgelerin gizliliğini kaldırmasıyla ulaştığını anlattı.