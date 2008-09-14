Chery’nin yatırımı için geri sayım başladı

Chery Başkanı Yin Tongyao ve Başkan Yardımcısı Zhou Biren, Adapazarı, Bursa ve Kırklareli'de incelemelerde bulundu. Bu iller veya başka bir ilde yatırım kararının verilmesi durumunda Chery'nin iki modeli Türkiye'de üretilecek.



Chery'nin Türkiye Distribütörü Mermerler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Murat Mermer'in verdiği bilgiye göre, Chery Başkanı Yin Tongyao, Başkanı Yardımcısı Zhou Biren, Mermerler Otomotiv ile birlikte yaptıkları Avrupa Yedek Parça Lojistik Merkezini denetlemek üzere İstanbul'a geldi. Tongyao ve Biren, Chery;nin Türkiye pazarındaki yatırım planına ilişkin olarak Adapazarı, Bursa ve Kırklareli'nde inceleme yaptı.



Tongyao, Chery'nin yatırım konusundaki planının, önümüzdeki günlerde Mermerler'in yapacağı ön fizibilite çalışması sonrası karara bağlanacağını, Türkiye'de fazla talep gören 2 modelin üretilebileceğini kaydetti.



2010 yılında Türkiye pazarında Chery'nin lüks markasının satışının yapılacağını belirten Tangyao, hafif ticari araçların yanı sıra Türkiye'de ağır ticari araçların da satışına başlanacağını açıkladı. Tangyao, Türkiye ziyareti sırasında "Türkiye'ye ucuz olmak için değil, Türk markası olmak için geldik" yorumunu yaptı.



Yola çıkıldı



Chery Başkanı Tongyao'nun Türkiye ziyareti hakkında bilgi veren Mermer, Mermerler Otomotiv'in 11 kişilik bir inceleme ekibi tarafından Türkiye'ye ilişkin hazırladığı rapor sonrasında Başkanı Tongyao'nun raporda anlatılanları yerinde görmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin coğrafi avantajının Chery açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Mermer, Chery'nin mutlaka Türkiye'de olmak istediğini anlattı.



Son dönemde otomotiv sanayinde üretimde yaşanan daralmaya rağmen Chery'nin yatırım kararından vazgeçmediğini ifade eden Mermer, bazı riskleri almak gerektiğini, Türkiye gibi bir pazarın potansiyeline inandıklarını söyledi.



Mermer, Chery'nin Türkiye ile ilgili planında belli bir noktaya gelindiğini bildirerek, bu yatırımın sahiplenilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Chery'nin Türkiye'de satılan ve en fazla talep gören 2 modelinin üretiminin konuşulduğunu belirten Mermer, önümüzdeki dönemde Chery'nin A sınıfında geliştireceği modelin de Türkiye'de üretilebileceğini aktardı. Mermerler Otomotiv'in planlanan yatırımının yüzde 50 ortaklık şeklinde düşündüğünü dile getiren Mermer, şunları kaydetti:



"Daha fazlasını da yapabiliriz. Böyle bir yatırım minimum 250 milyon dolarlık maliyet doğurur. Chery yatırımdan vazgeçse bile sözleşmemiz gereği böyle bir yatırımı biz yapabiliriz. Tekirdağ'da daha önce aldığımız uygun bir arsamız bulunuyor. En kötü senaryo, Chery vazgeçerse bu yatırımı biz yaparız. Önümüzdeki birkaç ay içinde netleşecek. Yeni yıl sürprizi olabilir. Şu an ince hesap noktasındayız. Ana hatlar ortaya çıktı. Bu yola çıkıldı artık dönüş yok. Şimdi destek bekliyoruz."



Mermer, yatırım planlanan şehirlerden büyük ilgi gördüklerini, inceleme yaptıkları illerin dışında Tekirdağ ve Aydın'dan da davet aldıklarını, bu illerin yöneticileriyle görüşeceklerini söyledi.



Kurulması planlanan fabrikanın arsasının kendilerine ait olmasını istediklerini belirten Mermer, bazı emlakçıların da kendilerini sürekli arayarak arsa göstermek istediğini anlattı.



Chery’nin Türkiye’de pazar performansı



Murat Mermer, Chery'nin Nisan ayından bu yana 2 binin üzerinde otomobil sattığını, bu yıl sonu hedeflerinin 5 bin adedi geçmek olduğunu bildirdi.



Satışlarının doğu bölgelerinde yoğunlaştığını belirten Mermer, en fazla satışı Antalya ve Diyarbakır bayilerinin yaptığını, modeller içinde ise Tiggo'nun çok ilgi gördüğünü söyledi.

Sattıkları otomobillere satış garantili LPG geri dönüşüm imkânı verdiklerini de ifade eden Mermer, müşterilerin yüzde 50'sinin bu dönüşümü yaptırdığını kaydetti.

