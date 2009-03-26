Chery'den Karasu'ya fabrika müjdesi

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen ve bir süreden beri Marmara Bölgesi'nde yer arayan Çinli otomobil firması Chery'nin, yatırım için Sakarya'nın Karasu ilçesini tercih ettiği belirtildi.



Çinli otomobil firması Chery'nin Doğu Avrupa Genel Müdürü Michael Zhou ile Yedek Parçalar Genel Müdürü Kevi Wang, Chery'nin Türkiye Mümessiliğini yapan Mermerler Grubu yöneticileri bugün Karasu ilçesine gelerek Karasu Belediye Başkanı Ahmet Genç'le görüştü. Chery Türkiye Satış Müdürü Gökhan Altmışdört, fabrikanın Karasu'ya kurulmasının yüzde 99,9 oranında netleştiğini söyledi.



40 bin istihdam fırsatı



Yatırımla ilgili ayrıntılı bilginin stratejik önemi dolayısıyla şimdilik verilmek istenmediğini kaydeden Altmışdört şöyle konuştu:



``Şu kadarını söyleyeyim ki, yılda 100 bin araç üretilmesi hedefleniyor. Bu da Chery'nin üretiminin yüzde 10'una denk bir sayı. İstihdam açısından da doğrudan 10 bin kişinin çalışması söz konusu. Yan sanayiyi de hesaba kattığınızda 40 bin kişinin istihdamı söz konusu olacak.''



Karasu Belediye başkanı Ahmet Genç de ziyaret sırasında Çin heyetine, belediye olarak altyapı ve benzeri yardımlarda bulunacaklarını ve bu yatırımı kaçırmak istemediklerini söyledi. Konuk heyet öğle yemeğinin ardından Karasu'dan ayrıldı.







