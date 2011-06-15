T24 LogoT24 Logo
Dünya

Che'nin yayımlanmamış günlüğü piyasada

Arjantinli devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın şimdiye dek yayımlanmamış bir günlüğü basıldı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Arjantinli devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın şimdiye dek yayımlanmamış bir günlüğü basıldı.



Küba'da piyasaya sürülen günlük, Che'nin eşi Aleida March tarafından hiç değişitirilmeden yayına hazırlandı. March okuyucuların Che'yi olduğu gibi tanımasını istediğini belirtti. Bir Savaşçının Günlüğü ismiyle sunulan kitap, Che'nin Küba'daki Batista rejiminin devrilip Fidel Castro'nun iktidara geçmesini sağlayan üç yıllık mücadele boyunca yazdığı notlara dayanıyor. Esas mesleği doktorluk olan Che Guevara'nın el yazının çok bozuk olduğunu söyleyen yayıncılar, notların deşifre edilmesinin bir hayli zaman aldığını belirttiler.


Küba yılları

Günlükte yer alan ilk not Che'nin önderlik ettiği devrimci grubun Granma isimli tekneyle Küba kıyıların yanaştığı 2 Aralık 1956'da kaleme alınmış. Che'nin günlükteki son notu ise General Batista'nın devrildiği 1 Ocak 1959 tarihli. Kitabı yayına hazılayanlar günlükte Che'nin Küba kültürü, kimliği ve politik durumuna dair gözlemlerinin bulunduğunu belirttiler. Ernesto Che Guevara'nın daha önce yayınlanmış eser ve günlükleri büyük ilgi görmüşlerdi. Che'nin Küba devrimi sonrasında mücadelesini sürdürdüğü Bolivya'da aldığı notlardan derlenmiş günlük, öldürüldüğü 1967 yılından bir yıl sonra piyasaya çıkmış ve defalarca yeniden basılmıştı.

Guevara'nın 23 yaşındayken yaptığı Güney Amerika yolculuğunu yansıtan günlüğü de, Motorsiklet Günlükleri ismiyle çok satan bir kitap olmuş ve aynı isimle beyaz perdeye uyarlanmıştı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24