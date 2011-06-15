Che'nin yayımlanmamış günlüğü piyasada

T24

Küba yılları

Küba'da piyasaya sürülen günlük, Che'nin eşi Aleida March tarafından hiç değişitirilmeden yayına hazırlandı. March okuyucuların Che'yi olduğu gibi tanımasını istediğini belirtti. Bir Savaşçının Günlüğü ismiyle sunulan kitap, Che'nin Küba'daki Batista rejiminin devrilip Fidel Castro'nun iktidara geçmesini sağlayan üç yıllık mücadele boyunca yazdığı notlara dayanıyor. Esas mesleği doktorluk olan Che Guevara'nın el yazının çok bozuk olduğunu söyleyen yayıncılar, notların deşifre edilmesinin bir hayli zaman aldığını belirttiler.Günlükte yer alan ilk not Che'nin önderlik ettiği devrimci grubun Granma isimli tekneyle Küba kıyıların yanaştığı 2 Aralık 1956'da kaleme alınmış. Che'nin günlükteki son notu ise General Batista'nın devrildiği 1 Ocak 1959 tarihli. Kitabı yayına hazılayanlar günlükte Che'nin Küba kültürü, kimliği ve politik durumuna dair gözlemlerinin bulunduğunu belirttiler. Ernesto Che Guevara'nın daha önce yayınlanmış eser ve günlükleri büyük ilgi görmüşlerdi. Che'nin Küba devrimi sonrasında mücadelesini sürdürdüğü Bolivya'da aldığı notlardan derlenmiş günlük, öldürüldüğü 1967 yılından bir yıl sonra piyasaya çıkmış ve defalarca yeniden basılmıştı.Guevara'nın 23 yaşındayken yaptığı Güney Amerika yolculuğunu yansıtan günlüğü de, Motorsiklet Günlükleri ismiyle çok satan bir kitap olmuş ve aynı isimle beyaz perdeye uyarlanmıştı.