-CHE'NİN YAYIMLANMAMIŞ GÜNLÜĞÜ HAVANA (A.A) - 14.06.2011 - Ernesto Che Guevara'nın 1959'daki Küba Devriminden önce Sierra Maestra'da yazdığı, şimdiye kadar yayımlanmamış günlüğü Küba'da piyasaya çıkıyor. Granma yatıyla, 82 devrimcinin silahlı mücadele için 2 Aralık 1956'da Küba'ya gelişinden Fidel Castro önderliğindeki devrimin zaferine kadar dönemin ayrıntılarının anlatıldığı günlük Avustralyalı kitabevi Ocean Press/Ocean Sur tarafından yayımlanıyor. Kitabın, Che'nin dul eşi Aleida March başkanlığındaki Che Guevara Etüd Merkezi ile birlikte hazırlandığı belirtildi. Che'nin bugüne kadar en tanımış günlüğü, 9 Ekim 1967'de öldürüldüğü Bolivya'da tuttuğu günlüktü.