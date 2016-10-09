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Dünya

Che'nin son mücadelesini verdiği bölge halka açılıyor

Bolivya yönetimi, Arjantinli devrimci Che Guevara'nın ülkedeki son mücadelesini ölümsüzleştirmeye hazırlanıyor

09 Ekim 2016 01:23

Bolivya'nın halkçı yönetimi, Küba devriminin önderlerinden Arjantinli devrimci Ernesto Che Guevara'nın son günlerini geçirdiği bölgeler halka açacak.

BirGün’ün teleSUR'u referans gösterdiği haberine göre hükümet, Che'nin son savaşını verdiği Vallegrande ve Pucara'daki tarihi bölgeleri restore edecek ve Che'nin Bolivya'daki son günlerini hikâyeleştirecek.

Bolivya hükümetinin restorasyon planları arasında, Che'nin cansız bedeninin fotoğrafının çekildiği Lord of Malta Hastanesi de yer alıyor.

Vallegrande Belediye Başkanı Casto Romero ise bir açıklama yaparak, bu sene 8 Ekim'de 'Ernesto Che Guevara Kültür Merkezi'ni açacaklarını duyurdu.

Che, 8 Ekim 1967'de, CIA'in de desteklediği Bolivya ordusu tarafından infaz edilmişti.

Che'nin Bolivya'da kaldığı ve savaştığı bölgeler, devrimciye şükran borcunu ödemek için gelen Latin Amerikalıların akınına uğruyor.

 

 

 

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