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Dünya
Deutsche Welle

Cheney: “Rapor hatalı”

Bush dönemi ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, CIA’in tartışmalı sorgu ve işkence yöntemlerine ilişkin raporda ‘hatalı ve saçmalıklarla dolu olduğunu’ öne sürdü. Alman hükümeti de raporla ilgili açıklama yaptı.

11 Aralık 2014 18:23


Bush döneminde ABD başkan yardımcılığı görevinde bulunan Dick Cheney, CIA'in 11 Eylül saldırılarından sonra terör şüphelilerini sorgulamada kullandığı işkence yöntemlerini gün yüzüne çıkararak kamuoyunda büyük bir tartışma başlatan Senato raporuna ilişkin açıklamalar yaptı. Cheney, raporu ağır bir dille eleştirerek, o dönemde uygulanan programın bugün de arkasında olduğunu söyledi. Cheney, Fox News kanalına açıklamalarında raporun hatalar içerdiğini ve saçmalıklarla dolu olduğunu savundu; Bush'un da CIA'in işkence programını ‘onaylamak zorunda kaldığını' ifade etti.

Berlin baskı yapmayacak

CIA'in açıkladığından çok daha acımasızca yöntemler kullandığını ortaya koyan rapor sonrası, kamuoyunda sorumluların cezalandırılması tartışması başladı. Alman hükümeti de konuyla ilgili olarak görüş bildirdi.

Federal Hükümet Sözcüsü Setffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın faillerin cezalandırılması için baskı yapmayacağını söyledi. Seibert, “Bu Amerikan hükümetinin meselesi, bu konuda Amerikan politikasının karar vermesi gerekir” dedi. Sorumluların tespit edilmesi konusunda Alman yargısının devreye girip girmeyeceğine sorusunda ise Seibert, bunun Alman yargı makamlarının inisiyatifinde olduğu yanıtını verdi.

Raporda, CIA'in zanlıları günlerce uykudan mahrum bırakma, vücuda askı işkencesi uygulanması, cinsel şiddet, makattan zorla besleme gibi yöntemler kullandığını gözler önüne serilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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