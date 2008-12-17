Cheney giderayak işkenceyi savundu

İnsan hakları kuruluşları, gözleri kapalı vaziyette sırt üstü yatırılan zanlının yüzüne sürekli yüzüne su dökülerek boğulma hissi yaratan yönetimi "işkence" olarak tanımlıyorlar. Cheney, terör zanlılarına karşı "sert" olmak gerektiğinin altını çizerek, El Kaide liderlerinden Halid Şeyh Muhammed’den bilgi alınmasında bunun uygun bir yöntem olduğunu kaydetti. Dick Cheney, ulusal istihbaratın "bilim değil sanat" olduğunu da ifade ederek, "Biz asla işkence yapmadık" dedi.ABC televizyonuna konuşan Cheney, Halid Şeyh Muhammed’e neler yapıldığını bildiğini ve bunu desteklediğini ifade etti. Dick Cheney, "Bana gelip sordular. Neler yapıp ne yapamayacaklarını öğrenmek istediler. Ben de destek verdim" dedi. Cheney, bu sorgulama yöntemiyle toplanan bilgilerin çok yararlı olduğunu söyledi.