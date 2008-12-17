T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cheney giderayak işkenceyi savundu

ABD Başkan Yardımcısı Cheney, CIA’nın, İslamcı terör zanlılarına karşı kullandığı boğulma hissi veren sorgu yöntemini savundu

17 Aralık 2008 02:00

Görevden ayrılmasına birkaç hafta kala, ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney, CIA’nın, İslamcı terör zanlılarına karşı kullandığı, suda boğulma hissi veren sorgulama yöntemini savundu.

İnsan hakları kuruluşları, gözleri kapalı vaziyette sırt üstü yatırılan zanlının yüzüne sürekli yüzüne su dökülerek boğulma hissi yaratan yönetimi "işkence" olarak tanımlıyorlar. Cheney, terör zanlılarına karşı "sert" olmak gerektiğinin altını çizerek, El Kaide liderlerinden Halid Şeyh Muhammed’den bilgi alınmasında bunun uygun bir yöntem olduğunu kaydetti. Dick Cheney, ulusal istihbaratın "bilim değil sanat" olduğunu da ifade ederek, "Biz asla işkence yapmadık" dedi.



ABC televizyonuna konuşan Cheney, Halid Şeyh Muhammed’e neler yapıldığını bildiğini ve bunu desteklediğini ifade etti. Dick Cheney, "Bana gelip sordular. Neler yapıp ne yapamayacaklarını öğrenmek istediler. Ben de destek verdim" dedi. Cheney, bu sorgulama yöntemiyle toplanan bilgilerin çok yararlı olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24