Chemnitz'de ırkçı gösterilere neden olan cinayetin Iraklı şüphelisi serbest kaldı

Almanya'nın doğusundaki Chemnitz kentinde geçen ay ırkçı ve aşırı sağcı göstericilerin sokağa dökülmesine yol açan 35 yaşındaki Almanya vatandaşının bıçaklanarak ölümüyle ilgili gözaltında tutulan Iraklı şüphelinin serbest bırakıldığı açıklandı. Suriyeli diğer şüpheli ise hâlâ gözaltında.

Alman haber ajansı dpa Chemnitz'deki mahkemenin 22 yaşındaki Iraklı şüpheli Yousif A.'nın serbest bırakılması talimatını verdiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada 35 yaşındaki Küba-Almanya vatandaşı bir marangozun bıçaklanarak ölümüyle ilgili diğer şüpheli olan Suriye vatandaşının hala gözaltında olduğu belirtildi.

Iraklı 3. şüphelinin ise hâlâ arandığı kaydedildi. Savcılıktan yapılan açıklamada Suriyeli şüpheli ile kaçak durumdaki Iraklı şüphelinin Alman vatandaşının ölümünde rol oynadıklarının düşünüldüğü aktarıldı.

Serbest bırakılan Irak vatandaşının avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkiline yönelik muameleden de şikayet etti.

Iraklı avukat " Tutuklama emrinin iptali uzun zaman önce yapılmalıydı. Müvekkilim Yousif A. herhangi bir somut şüphe olmadan 3 haftadan uzun süre gözaltında tutuldu" dedi.

Geçen ay iki grubun sözlü sataşmasının ardından yaşanan kavgada işlenen cinayet sonrası binlerce ırkçı, aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Chemnitz sokaklarında gösteri yapmıştı.

Olay Almanya'nın İç İstihbarat (BfV) Şefi Hans-Georg Maassen'i merkezine alan bir skandala da neden olmuştu. Başbakan Angela Merkel hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokratlar, Chemnitz'de aşırı sağcıların göçmenleri kovaladığı bir videonun gerçekliğini sorgulayan Maassen'in görevden alınmasını istiyor ancak Merkel'in Bavyeralı koalisyon ortağı CSU (Hristiyan Sosyal Birlik Partisi) ayrıca sağcı İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve aşırı sağcı AfD partisi Maasssen'i destekliyor.

2012'den beri söz konusu görevde olan Maassen aşırı sağcı AfD partisinin üyeleriyle 'uygunsuz şekilde iletişim kurduğu' suçlamalarını da reddetmişti.