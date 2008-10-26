Chelsea'ye kırmızı şok!.



Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yendi. Rakibinin evinde 86 maçlık namağlup unvanına son veren 'kırmızılar', liderliği de Londra ekibinden devraldı.





Premier Lig'de 9. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren Chelsea ile Liverpool'un Stamford Bridge'deki kapışmasında konuk ekip rakibini 10. dakikada Xabi Alonso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.



Liverpool bu sonuçla 7 galibiyet 2 beraberlikle puanını 23'e yükselterek Chelsea'nin 3 puan önünde ligin zirvesine yerleşti.



Şubat 2004'ten bu yana evinde ilk kez kaybeden Chelsea ise zynı zamanda sezonun da ilk yenilgisini alarak 20 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

