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Spor

Chelsea'ye kırmızı şok!.

Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool Londra deplasmanında Chelsea'yi 1-0 yendi ve 3 puanı hanesine yazdırdı

26 Ekim 2008 03:00


Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool deplasmanda Chelsea'yi 1-0 yendi. Rakibinin evinde 86 maçlık namağlup unvanına son veren 'kırmızılar', liderliği de Londra ekibinden devraldı.


Premier Lig'de 9. haftaya aynı puanla ilk 2 sırada giren Chelsea ile Liverpool'un Stamford Bridge'deki kapışmasında konuk ekip rakibini 10. dakikada Xabi Alonso'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Liverpool bu sonuçla 7 galibiyet 2 beraberlikle puanını 23'e yükselterek Chelsea'nin 3 puan önünde ligin zirvesine yerleşti.

Şubat 2004'ten bu yana evinde ilk kez kaybeden Chelsea ise zynı zamanda sezonun da ilk yenilgisini alarak 20 puanda kaldı ve ikinci sıraya geriledi.

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