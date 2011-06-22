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Spor

CHELSEA'NİN YENİ PATRONU VİLLAS

22 Haziran 2011 16:19

-CHELSEA'NİN YENİ PATRONU VİLLAS-BOAS LONDRA (A.A) - 22.06.2011 - İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Andre Villas-Boas oldu. Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekiz Birinci Futbol Ligi şampiyonu Porto'dan dün ayrıldığını açıklayan Villas-Boas ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Mayıs ayında işine son verilen Carlo Ancelotti'nin yerine gelen Portekizli teknik adamın, bir an önce görevine başlayacağı belirtildi. İngiltere Premier Lig'de takım çalıştıran en genç teknik direktör olarak tarihe geçecek 33 yaşındaki Villas-Boas, Chelsea'de 8 yılda görev alan 7. çalıştırıcı oldu.

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