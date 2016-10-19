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Spor

Chelsea'nin gözü Pepe'de

Premier Lig takımlarından Chelsea, Pepe'yi kadrosuna katmak için fırsat kolluyor

19 Ekim 2016 19:17

İngiliz devi Chelsea, gelecek sezon Real Madrid'le kontratı sona erecek olan Pepe'ye gözünü dikti. 

Daily Mirror'da yer alan habere göre Portekizli oyuncu Pepe'nin Real Madrid'den iki yıllık sözleşme istediği, aksi takdirde takımdan ayrılabileceğini bildirdiği belirtildi.

Chelsea, İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin kadrosunda görmek istediği Pepe'yi bonservissiz olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor. Portekizli stoperin sözleşmesi Haziran 2017'de sona erecek.

Pepe, bu yıl Real Madrid formasıyla 5 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı.

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