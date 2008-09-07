Chelsea’nin Essien korkusu



Chelsea, Cuma günü Gana milli takımında sakatlanan ortasaha oyuncusu Michael Essien’den gelecek haberi bekliyor.



25 yaşındaki ortasaha oyuncusu, Gana’nın Libya’ya karşı dün oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu Dünya Kupası eleme maçında sakatlandı.



Chelsea ise, Gana milli takım doktorlarının ilk kontrollerine göre sahalardan dört hafta uzak kalması beklenen Essien’in 21 Eylül’de oynanacak olan Manchester United maçında sahada olmasını ümit ediyor.



Claude Makalele’nin Paris St Germain’e gitmesiyle, geçtiğimiz sene Chelsea’nin ortasahasında önemli bir yeri olan Essien’in takımdaki önemi daha da arttı.



Gelecek Cumartesi Manchester City ile oynanacak maçta Essien’in forma giymeyecek olması netleşirken oyuncunun beklenenden daha çabuk iyileşebileceği belirtildi. Skysports’a konuşan Essien ise, sakatlığının ciddi olduğunu ancak yakın zamanda sahalara geri döneceğini açıkladı.



Jose Mourinho’nun takımda olduğu 2005 senesinde Chelsea’ye transfer olan Essien, şimdiye dek 92 lig maçında Londra ekibinin formasını giydi.

