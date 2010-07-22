T24 LogoT24 Logo
Dünya

CHELSEA'NİN DÜĞÜNÜ VİETNAM'DA ÖNCELİKLİ KONU HANOY (A.A)

22 Temmuz 2010 16:35

-CHELSEA'NİN DÜĞÜNÜ VİETNAM'DA ÖNCELİKLİ KONU HANOY (A.A) - 22.07.2010 - ABD Dışişileri Bakanı Hillary Clinton'ın diplomatik temaslar için gittiği Vietnam'da, 31 Temmuzda evlenecek kızı Chelsea'nin düğünü öncelikli konu oldu. Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Gia Hiem, Clinton'a düğün hediyesi olarak masa örtüsü ve Clinton'ın 2000 yılında kızıyla yaptığı Vietnam ziyaretinde çekilen bir fotoğrafın değerli taşlarla yapılmış mozaiğini hediye etti. Clinton, yerel Amerikan Ticaret Odasının bir toplantısı için gittiği otelde de "Chelsea'ye iyi şanslar" yazılı pankart taşıyan bir grup Amerikalı genç kadın tarafından karşılandı. Pakistan, Afganistan ve Güney Kore'nin ardından Vietnam'a gelen Clinton, toplantıda Ticaret Odası Başkanı Hank Tomlinson tarafından, "Kızının düğün planlarını yaptığı sırada Afganistan, Pakistan, Güney Kore ve Vietnam'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı" olarak takdim edildi. Clinton da bu takdime, "Kızımın düğününü organize etmeye çalışırken seyahat etmem sağduyumu yitirmeye başlamamın bir kanıtı" karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24