-CHELSEA'NİN DÜĞÜNÜ VİETNAM'DA ÖNCELİKLİ KONU HANOY (A.A) - 22.07.2010 - ABD Dışişileri Bakanı Hillary Clinton'ın diplomatik temaslar için gittiği Vietnam'da, 31 Temmuzda evlenecek kızı Chelsea'nin düğünü öncelikli konu oldu. Vietnam Dışişleri Bakanı Pham Gia Hiem, Clinton'a düğün hediyesi olarak masa örtüsü ve Clinton'ın 2000 yılında kızıyla yaptığı Vietnam ziyaretinde çekilen bir fotoğrafın değerli taşlarla yapılmış mozaiğini hediye etti. Clinton, yerel Amerikan Ticaret Odasının bir toplantısı için gittiği otelde de "Chelsea'ye iyi şanslar" yazılı pankart taşıyan bir grup Amerikalı genç kadın tarafından karşılandı. Pakistan, Afganistan ve Güney Kore'nin ardından Vietnam'a gelen Clinton, toplantıda Ticaret Odası Başkanı Hank Tomlinson tarafından, "Kızının düğün planlarını yaptığı sırada Afganistan, Pakistan, Güney Kore ve Vietnam'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı" olarak takdim edildi. Clinton da bu takdime, "Kızımın düğününü organize etmeye çalışırken seyahat etmem sağduyumu yitirmeye başlamamın bir kanıtı" karşılığını verdi.