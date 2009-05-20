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Spor

Chelsea'nin 'Cole'u kopacak

Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Chelsea'nin sol beki Ashley Cole'a talip oldu.

20 Mayıs 2009 03:00


Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başlayan Barcelona, Chelsea'nin sol beki Ashley Cole'a talip oldu.

İngiliz basın organı Daily Express'in haberine göre, Barcelona sağ bekte oyunu iki yönlü oynayan Dani Alves gibi sol beke de böyle bir oyuncu aradığını, Abidal'in defansif anlamda iyi fakat ofans yönünün zayıf olduğu için Chelsea'nin dünyaca ünlü sol beki Ashley Cole'u kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Barcelona'nın dışında özellikle Mourinho'nun eski öğrencisine Inter formasını giydirmeyi çok istediği bildirildi.

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