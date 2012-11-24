Chelsea'nin başına Benitez getirildi

İngiliz Premier Lig takımlarından Chelsea'nin, bir dönem Liverpool'u da çalıştıran Rafael Benitez ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı duyuruldu.

bbcturkçe'de yer alan habere göre, geçen sezonun ortasında takımı devralan ve Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandıran İtalyan çalıştırıcı Roberto Di Matteo'nun işine 3-0 Juventus mağlubiyetten sonra son verilmişti.

Chelsea'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Rafael Benitez ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Inter'deki görevinin ardından 2 yıl takım çalıştırmayan Benitez, 2005 senesinde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırma başarısını göstermişti.

İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea, Juventus karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin faturasını ise İtalyan hocaya çıkardı.

Chelsea yönetimi söz konusu kararı, Salı gecesi Juventus karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından açıkladı.

İngiliz kulübünün resmi internet sitesindeki haberde, takımın son dönemde aldığı sonuçlar nedeniyle Roman Abramovich ve yönetim kurulunun kötü gidişi önlemek amaçlı İtalyan teknik adam ile sabah saatlerinde yolları ayırdığı açıklandı.

Açıklamada Di Matteo'ya bu zamana kadar yaptığı katkıdan dolayı teşekkür ederken, takımın sezonun geri kalanında daha iyi bir performans sergilemesi için böyle bir kararın alındığı kaydedildi.

Di Matteo, geçen sezon ortasında Andre Villas Boas'dan boşalan koltuğa oturmuş ve takımıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Rus işadamı Roman Abramoviç kulübü satın aldığı 203 yılından bu yana dokuzuncu menajerini atadı.