Chelseali futbolcu top toplayıcı çocuğu tekmeledi

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Chelsea ile Swansea'yi karşı karşıya getiren maçın 80. dakikasında Eden Hazard, top toplayıcı çocuğu tekmeledi. Hazard direkt kırmızı kart görürken, İngiltere bu hareketi tartışıyor

İngiltere Lig Kupası yarı final maçında Swansea sahasında Chelsea'yi konuk etti. İlk maçta elde ettiği 0-2'lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan Swansea, bu sonuçla birlikte finale yükselen taraf oldu ve büyük bir sürprize imza attı.

Chelsea ile Swansea'yi karşı karşıya getiren maçın 80. dakikasında ise ilginç bir olay yaşandı.

Chelsea'nın Belçikalı yıldızı Eden Hazard, topun hemen oyuna sokulması için top toplayıcı çocuğun yanına kadar gitti. Top toplayıcının meşin yuvarlağı saklaması üzerine Hazard, genç çocuğu teklemedi. Belçikalı oyuncu, tekmenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hazard'a bu hareketinin ardından ne kadar ceza verileceği ise şimdiden merak konusu oldu.