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Spor

Chelsea'li Başkanı, Liverpool-Chelsea maçına gitmiyor

Liverpool'un yeni başkanı, 55 yıldır Chelsea taraftarı olduğu için Liverpool-Chelsea maçına gitmeyecek.

01 Mayıs 2010 03:00

T24 - İngiltere'nin Liverpool Kulübü'nün yeni başkanı Martin Broughton, 55 yıldır Chelsea taraftarı olduğu için yarınki (2 Maysı 2010) Liverpool-Chelsea maçına gitmeyeceğini söyledi.


Broughton, yaptığı açıklamada, ''55 yıl aynı takımı tutan benim gibi bir taraftarın bir anda bu kararından vazgeçmesi beklenemez. Bir takımı yeterince uzun süre takip ederseniz bu kanınıza işler'' dedi.


63 yaşındaki Broughton, ''Liverpool'un yaşlı taraftarları ne hissettiğimi anlayacaktır. Yarınki maça gidemem ve hissettiğim herhangi bir duyguyu açığa vuramam, bu Liverpool taraftarlarına saygısızlık olur'' diye konuştu.


Broughton, 16 Nisan'da kulübün başkanlığına getirilmişti.


Liverpool'un gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmesi için Chelsea karşısında yarın evinde oynayacağı maçı kazanması gerekiyor.


Premier Lig'de bitime 2 hafta kala Chelsea 80 puanla lider, Manchester United 79 puanla 2. sırada. İlk 4'e girerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen ve 7. sırada bulunan Liverpool'un 62 puanı bulunuyor.


Ligde 4. sıradaki bir maçı eksik Tottenham'ın 64 puanı, 5. sıradaki Aston Villa'nın 64 puanı, 6. sıradaki bir maçı eksik Manchester City'nin 63 puanı bulunuyor.

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